SENTAI hind (SENTAI)

1 SENTAI/USD reaalajas hind:

--
----
-4.30%1D
USD
SENTAI (SENTAI) reaalajas hinnagraafik
SENTAI (SENTAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01576158
$ 0.01576158$ 0.01576158

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-4.73%

-17.42%

-17.42%

SENTAI (SENTAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SENTAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01576158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SENTAI muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -17.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SENTAI (SENTAI) – turuteave

$ 98.18K
$ 98.18K$ 98.18K

--
----

$ 98.18K
$ 98.18K$ 98.18K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,169.36
999,994,169.36 999,994,169.36

SENTAI praegune turukapitalisatsioon on $ 98.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SENTAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994169.36. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.18K.

SENTAI (SENTAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SENTAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SENTAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SENTAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SENTAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.73%
30 päeva$ 0-40.58%
60 päeva$ 0-87.28%
90 päeva$ 0--

Mis on SENTAI (SENTAI)

SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI.

SENTAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SENTAI (SENTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SENTAI (SENTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SENTAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SENTAI hinna ennustust kohe!

SENTAI kohalike valuutade suhtes

SENTAI (SENTAI) tokenoomika

SENTAI (SENTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SENTAI (SENTAI) kohta

Kui palju on SENTAI (SENTAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SENTAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SENTAI/USD hind?
Praegune hind SENTAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SENTAI turukapitalisatsioon?
SENTAI turukapitalisatsioon on $ 98.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SENTAI ringlev varu?
SENTAI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SENTAI (ATH) hind?
SENTAI saavutab ATH hinna summas 0.01576158 USD.
Mis oli kõigi aegade SENTAI madalaim (ATL) hind?
SENTAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SENTAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SENTAI kauplemismaht on -- USD.
Kas SENTAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SENTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SENTAI hinna ennustust.
