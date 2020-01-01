SENTAI (SENTAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SENTAI (SENTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SENTAI (SENTAI) teave SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump

SENTAI (SENTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SENTAI (SENTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.79K $ 93.79K $ 93.79K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.79K $ 93.79K $ 93.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01576158 $ 0.01576158 $ 0.01576158 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SENTAI (SENTAI) hinna kohta

SENTAI (SENTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SENTAI (SENTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENTAI tokeni tokenoomikat, avastage SENTAI tokeni reaalajas hinda!

SENTAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SENTAI võiks suunduda? Meie SENTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SENTAI tokeni hinna ennustust kohe!

