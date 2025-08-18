Mis on Sashimi (SASHIMI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sashimi (SASHIMI) allikas Ametlik veebisait

Sashimi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sashimi (SASHIMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sashimi (SASHIMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sashimi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sashimi hinna ennustust kohe!

SASHIMI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sashimi (SASHIMI) tokenoomika

Sashimi (SASHIMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SASHIMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sashimi (SASHIMI) kohta Kui palju on Sashimi (SASHIMI) tänapäeval väärt? Reaalajas SASHIMI hind USD on 0.00359701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SASHIMI/USD hind? $ 0.00359701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SASHIMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sashimi turukapitalisatsioon? SASHIMI turukapitalisatsioon on $ 804.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SASHIMI ringlev varu? SASHIMI ringlev varu on 223.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SASHIMI (ATH) hind? SASHIMI saavutab ATH hinna summas 6.2 USD . Mis oli kõigi aegade SASHIMI madalaim (ATL) hind? SASHIMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SASHIMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SASHIMI kauplemismaht on -- USD . Kas SASHIMI sel aastal kõrgemale ka suundub? SASHIMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SASHIMI hinna ennustust

Sashimi (SASHIMI) Olulised valdkonna uudised