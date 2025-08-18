Rohkem infot RONKE

RONKE hind (RONKE)

Loendis mitteolevad

1 RONKE/USD reaalajas hind:

$0.00087887
$0.00087887$0.00087887
+8.00%1D
USD
RONKE (RONKE) reaalajas hinnagraafik
RONKE (RONKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00078325
$ 0.00078325$ 0.00078325
24 h madal
$ 0.00100581
$ 0.00100581$ 0.00100581
24 h kõrge

$ 0.00078325
$ 0.00078325$ 0.00078325

$ 0.00100581
$ 0.00100581$ 0.00100581

$ 0.00947923
$ 0.00947923$ 0.00947923

$ 0.00054142
$ 0.00054142$ 0.00054142

-9.27%

+9.01%

-5.63%

-5.63%

RONKE (RONKE) reaalajas hind on $0.0008866. Viimase 24 tunni jooksul RONKE kaubeldud madalaim $ 0.00078325 ja kõrgeim $ 0.00100581 näitab aktiivset turu volatiivsust. RONKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00947923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00054142.

Lüliajalise tootluse osas on RONKE muutunud -9.27% viimase tunni jooksul, +9.01% 24 tunni vältel -5.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RONKE (RONKE) – turuteave

$ 764.85K
$ 764.85K$ 764.85K

--
----

$ 883.02K
$ 883.02K$ 883.02K

866.17M
866.17M 866.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RONKE praegune turukapitalisatsioon on $ 764.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RONKE ringlev varu on 866.17M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 883.02K.

RONKE (RONKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RONKE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RONKE ja USD hinnamuutus $ -0.0002959314.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RONKE ja USD hinnamuutus $ +0.0001383128.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RONKE ja USD hinnamuutus $ -0.0002597541635926514.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.01%
30 päeva$ -0.0002959314-33.37%
60 päeva$ +0.0001383128+15.60%
90 päeva$ -0.0002597541635926514-22.65%

Mis on RONKE (RONKE)

Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.

Üksuse RONKE (RONKE) allikas

Ametlik veebisait

RONKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on RONKE (RONKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RONKE (RONKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RONKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RONKE hinna ennustust kohe!

RONKE kohalike valuutade suhtes

RONKE (RONKE) tokenoomika

RONKE (RONKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RONKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RONKE (RONKE) kohta

Kui palju on RONKE (RONKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RONKE hind USD on 0.0008866 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RONKE/USD hind?
Praegune hind RONKE/USD on $ 0.0008866. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RONKE turukapitalisatsioon?
RONKE turukapitalisatsioon on $ 764.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RONKE ringlev varu?
RONKE ringlev varu on 866.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RONKE (ATH) hind?
RONKE saavutab ATH hinna summas 0.00947923 USD.
Mis oli kõigi aegade RONKE madalaim (ATL) hind?
RONKE nägi ATL hinda summas 0.00054142 USD.
Milline on RONKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RONKE kauplemismaht on -- USD.
Kas RONKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RONKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RONKE hinna ennustust.
