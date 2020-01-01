RONKE (RONKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RONKE (RONKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RONKE (RONKE) teave Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Ametlik veebisait: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb Ostke RONKE kohe!

RONKE (RONKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RONKE (RONKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00054142 $ 0.00054142 $ 0.00054142 Praegune hind: $ 0.00158276 $ 0.00158276 $ 0.00158276 Lisateave RONKE (RONKE) hinna kohta

RONKE (RONKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RONKE (RONKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RONKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RONKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RONKE tokeni tokenoomikat, avastage RONKE tokeni reaalajas hinda!

RONKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RONKE võiks suunduda? Meie RONKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RONKE tokeni hinna ennustust kohe!

