Rohkem infot ROKO

ROKO Hinnainfo

ROKO Ametlik veebisait

ROKO Tokenoomika

ROKO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Roko Network logo

Roko Network hind (ROKO)

Loendis mitteolevad

1 ROKO/USD reaalajas hind:

--
----
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Roko Network (ROKO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:52:46 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-2.82%

-9.31%

-9.31%

Roko Network (ROKO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROKO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROKO muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel -9.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Roko Network (ROKO) – turuteave

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

208.03B
208.03B 208.03B

369,369,369,369.0
369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

Roko Network praegune turukapitalisatsioon on $ 2.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROKO ringlev varu on 208.03B, mille koguvaru on 369369369369.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.01M.

Roko Network (ROKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Roko Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Roko Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Roko Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Roko Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.82%
30 päeva$ 0-27.43%
60 päeva$ 0-28.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Roko Network (ROKO)

Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Roko Network (ROKO) allikas

Ametlik veebisait

Roko Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roko Network (ROKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roko Network (ROKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roko Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roko Network hinna ennustust kohe!

ROKO kohalike valuutade suhtes

Roko Network (ROKO) tokenoomika

Roko Network (ROKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roko Network (ROKO) kohta

Kui palju on Roko Network (ROKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROKO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROKO/USD hind?
Praegune hind ROKO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Roko Network turukapitalisatsioon?
ROKO turukapitalisatsioon on $ 2.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROKO ringlev varu?
ROKO ringlev varu on 208.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROKO (ATH) hind?
ROKO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ROKO madalaim (ATL) hind?
ROKO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROKO kauplemismaht on -- USD.
Kas ROKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROKO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:52:46 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.