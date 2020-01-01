Roko Network (ROKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roko Network (ROKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Roko Network (ROKO) teave
Ametlik veebisait: https://roko.network/

Roko Network (ROKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roko Network (ROKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Koguvaru: $ 369.37B $ 369.37B $ 369.37B Ringlev varu: $ 208.03B $ 208.03B $ 208.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00017624 $ 0.00017624 $ 0.00017624 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000392 $ 0.00000392 $ 0.00000392 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Roko Network (ROKO) hinna kohta

Roko Network (ROKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roko Network (ROKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROKO tokeni tokenoomikat, avastage ROKO tokeni reaalajas hinda!

ROKO – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu ROKO võiks suunduda? Meie ROKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

