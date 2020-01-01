Resolv USR (USR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resolv USR (USR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Resolv USR (USR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resolv USR (USR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 308.91M $ 308.91M $ 308.91M Koguvaru: $ 308.95M $ 308.95M $ 308.95M Ringlev varu: $ 308.95M $ 308.95M $ 308.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 308.91M $ 308.91M $ 308.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Kõigi aegade madalaim: $ 0.959194 $ 0.959194 $ 0.959194 Praegune hind: $ 0.999829 $ 0.999829 $ 0.999829 Lisateave Resolv USR (USR) hinna kohta

Resolv USR (USR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resolv USR (USR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USR tokeni tokenoomikat, avastage USR tokeni reaalajas hinda!

USR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USR võiks suunduda? Meie USR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USR tokeni hinna ennustust kohe!

