Re Protocol reUSD (REUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Re Protocol reUSD (REUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Re Protocol reUSD (REUSD) teave Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Ametlik veebisait: https://re.xyz Valge raamat: https://docs.re.xyz Ostke REUSD kohe!

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Re Protocol reUSD (REUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Koguvaru: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Ringlev varu: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Praegune hind: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Lisateave Re Protocol reUSD (REUSD) hinna kohta

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Re Protocol reUSD (REUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REUSD tokeni tokenoomikat, avastage REUSD tokeni reaalajas hinda!

