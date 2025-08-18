Mis on Re Protocol reUSD (REUSD)

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

Üksuse Re Protocol reUSD (REUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Re Protocol reUSD (REUSD) kohta Kui palju on Re Protocol reUSD (REUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas REUSD hind USD on 1.011 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REUSD/USD hind? $ 1.011 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Re Protocol reUSD turukapitalisatsioon? REUSD turukapitalisatsioon on $ 9.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REUSD ringlev varu? REUSD ringlev varu on 9.65K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REUSD (ATH) hind? REUSD saavutab ATH hinna summas 1.019 USD . Mis oli kõigi aegade REUSD madalaim (ATL) hind? REUSD nägi ATL hinda summas 0.873393 USD . Milline on REUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REUSD kauplemismaht on -- USD . Kas REUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? REUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REUSD hinna ennustust

