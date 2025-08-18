Rohkem infot MILTON

ratomilton logo

ratomilton hind (MILTON)

Loendis mitteolevad

1 MILTON/USD reaalajas hind:

--
----
+2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ratomilton (MILTON) reaalajas hinnagraafik
ratomilton (MILTON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01386821
$ 0.01386821$ 0.01386821

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+2.44%

-5.35%

-5.35%

ratomilton (MILTON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MILTON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MILTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01386821 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MILTON muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +2.44% 24 tunni vältel -5.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ratomilton (MILTON) – turuteave

$ 46.56K
$ 46.56K$ 46.56K

--
----

$ 46.56K
$ 46.56K$ 46.56K

999.07M
999.07M 999.07M

999,065,542.850984
999,065,542.850984 999,065,542.850984

ratomilton praegune turukapitalisatsioon on $ 46.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MILTON ringlev varu on 999.07M, mille koguvaru on 999065542.850984. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.56K.

ratomilton (MILTON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ratomilton ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ratomilton ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ratomilton ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ratomilton ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.44%
30 päeva$ 0-19.32%
60 päeva$ 0+9.42%
90 päeva$ 0--

Mis on ratomilton (MILTON)

The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ratomilton (MILTON) allikas

Ametlik veebisait

ratomilton hinna ennustus (USD)

Kui palju on ratomilton (MILTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ratomilton (MILTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ratomilton nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ratomilton hinna ennustust kohe!

MILTON kohalike valuutade suhtes

ratomilton (MILTON) tokenoomika

ratomilton (MILTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MILTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ratomilton (MILTON) kohta

Kui palju on ratomilton (MILTON) tänapäeval väärt?
Reaalajas MILTON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MILTON/USD hind?
Praegune hind MILTON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ratomilton turukapitalisatsioon?
MILTON turukapitalisatsioon on $ 46.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MILTON ringlev varu?
MILTON ringlev varu on 999.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILTON (ATH) hind?
MILTON saavutab ATH hinna summas 0.01386821 USD.
Mis oli kõigi aegade MILTON madalaim (ATL) hind?
MILTON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MILTON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MILTON kauplemismaht on -- USD.
Kas MILTON sel aastal kõrgemale ka suundub?
MILTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILTON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.