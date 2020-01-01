ratomilton (MILTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ratomilton (MILTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ratomilton (MILTON) teave The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin Ametlik veebisait: https://ratomiltonsol.com/ Ostke MILTON kohe!

ratomilton (MILTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ratomilton (MILTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.38K $ 43.38K $ 43.38K Koguvaru: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Ringlev varu: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.38K $ 43.38K $ 43.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01386821 $ 0.01386821 $ 0.01386821 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ratomilton (MILTON) hinna kohta

ratomilton (MILTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ratomilton (MILTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILTON tokeni tokenoomikat, avastage MILTON tokeni reaalajas hinda!

MILTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILTON võiks suunduda? Meie MILTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILTON tokeni hinna ennustust kohe!

