Mis on Ratio1 (R1)

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ratio1 (R1) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ratio1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ratio1 (R1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ratio1 (R1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ratio1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ratio1 hinna ennustust kohe!

R1 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Ratio1 (R1) tokenoomika

Ratio1 (R1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet R1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ratio1 (R1) kohta Kui palju on Ratio1 (R1) tänapäeval väärt? Reaalajas R1 hind USD on 2.59 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune R1/USD hind? $ 2.59 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind R1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ratio1 turukapitalisatsioon? R1 turukapitalisatsioon on $ 2.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on R1 ringlev varu? R1 ringlev varu on 960.26K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim R1 (ATH) hind? R1 saavutab ATH hinna summas 9.04 USD . Mis oli kõigi aegade R1 madalaim (ATL) hind? R1 nägi ATL hinda summas 1.33 USD . Milline on R1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine R1 kauplemismaht on -- USD . Kas R1 sel aastal kõrgemale ka suundub? R1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake R1 hinna ennustust

Ratio1 (R1) Olulised valdkonna uudised