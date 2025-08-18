Ratio1 hind (R1)
-1.21%
+7.33%
+21.84%
+21.84%
Ratio1 (R1) reaalajas hind on $2.59. Viimase 24 tunni jooksul R1 kaubeldud madalaim $ 2.27 ja kõrgeim $ 2.75 näitab aktiivset turu volatiivsust. R1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.33.
Lüliajalise tootluse osas on R1 muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, +7.33% 24 tunni vältel +21.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ratio1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.48M -- 24 tunnise kauplemismahuga. R1 ringlev varu on 960.26K, mille koguvaru on 4329359.999562964. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.20M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ratio1 ja USD hinnamuutus $ +0.176554.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ratio1 ja USD hinnamuutus $ +0.6963810700.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ratio1 ja USD hinnamuutus $ -1.7242404410.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ratio1 ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.176554
|+7.33%
|30 päeva
|$ +0.6963810700
|+26.89%
|60 päeva
|$ -1.7242404410
|-66.57%
|90 päeva
|$ 0
|--
Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
Ratio1 (R1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet R1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
