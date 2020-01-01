QuiverX (QRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QuiverX (QRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QuiverX (QRX) teave QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses. Ametlik veebisait: https://quiverx.xyz/ Ostke QRX kohe!

QuiverX (QRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QuiverX (QRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 731.69K $ 731.69K $ 731.69K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 91.10M $ 91.10M $ 91.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 803.18K $ 803.18K $ 803.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.153579 $ 0.153579 $ 0.153579 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00140234 $ 0.00140234 $ 0.00140234 Praegune hind: $ 0.00803179 $ 0.00803179 $ 0.00803179 Lisateave QuiverX (QRX) hinna kohta

QuiverX (QRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QuiverX (QRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QRX tokeni tokenoomikat, avastage QRX tokeni reaalajas hinda!

QRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QRX võiks suunduda? Meie QRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QRX tokeni hinna ennustust kohe!

