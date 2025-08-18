Rohkem infot QRX

QuiverX hind (QRX)

1 QRX/USD reaalajas hind:

$0.00806177
-4.60%1D
QuiverX (QRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:09:54 (UTC+8)

QuiverX (QRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00802367
24 h madal
$ 0.00860025
24 h kõrge

$ 0.00802367
$ 0.00860025
$ 0.153579
$ 0.00140234
-1.58%

-4.91%

-1.38%

-1.38%

QuiverX (QRX) reaalajas hind on $0.00804143. Viimase 24 tunni jooksul QRX kaubeldud madalaim $ 0.00802367 ja kõrgeim $ 0.00860025 näitab aktiivset turu volatiivsust. QRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.153579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00140234.

Lüliajalise tootluse osas on QRX muutunud -1.58% viimase tunni jooksul, -4.91% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QuiverX (QRX) – turuteave

$ 733.35K
--
$ 805.00K
91.10M
100,000,000.0
QuiverX praegune turukapitalisatsioon on $ 733.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QRX ringlev varu on 91.10M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 805.00K.

QuiverX (QRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QuiverX ja USD hinnamuutus $ -0.00041589528392421.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QuiverX ja USD hinnamuutus $ +0.0013769453.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QuiverX ja USD hinnamuutus $ +0.0051139152.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QuiverX ja USD hinnamuutus $ +0.003006815405943526.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00041589528392421-4.91%
30 päeva$ +0.0013769453+17.12%
60 päeva$ +0.0051139152+63.59%
90 päeva$ +0.003006815405943526+59.72%

Mis on QuiverX (QRX)

QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse QuiverX (QRX) allikas

Ametlik veebisait

QuiverX hinna ennustus (USD)

Kui palju on QuiverX (QRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QuiverX (QRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QuiverX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QuiverX hinna ennustust kohe!

QRX kohalike valuutade suhtes

QuiverX (QRX) tokenoomika

QuiverX (QRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QuiverX (QRX) kohta

Kui palju on QuiverX (QRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas QRX hind USD on 0.00804143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QRX/USD hind?
Praegune hind QRX/USD on $ 0.00804143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QuiverX turukapitalisatsioon?
QRX turukapitalisatsioon on $ 733.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QRX ringlev varu?
QRX ringlev varu on 91.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QRX (ATH) hind?
QRX saavutab ATH hinna summas 0.153579 USD.
Mis oli kõigi aegade QRX madalaim (ATL) hind?
QRX nägi ATL hinda summas 0.00140234 USD.
Milline on QRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QRX kauplemismaht on -- USD.
Kas QRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
QRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QRX hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.