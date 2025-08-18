Quitcoin hind (QC)
Quitcoin (QC) reaalajas hind on $0.01092619. Viimase 24 tunni jooksul QC kaubeldud madalaim $ 0.00770804 ja kõrgeim $ 0.01106847 näitab aktiivset turu volatiivsust. QCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01106847 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00128504.
Lüliajalise tootluse osas on QC muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, +15.76% 24 tunni vältel +166.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QC ringlev varu on 993.15M, mille koguvaru on 998954617.508356. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ +0.00148793.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0298657242.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00148793
|+15.76%
|30 päeva
|$ +0.0298657242
|+273.34%
|60 päeva
|$ 0
|--
|90 päeva
|$ 0
|--
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
Quitcoin (QC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
