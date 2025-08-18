Mis on Quitcoin (QC)

Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.

Üksuse Quitcoin (QC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Quitcoin (QC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quitcoin (QC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

QC kohalike valuutade suhtes

Quitcoin (QC) tokenoomika

Quitcoin (QC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quitcoin (QC) kohta Kui palju on Quitcoin (QC) tänapäeval väärt? Reaalajas QC hind USD on 0.01092619 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QC/USD hind? $ 0.01092619 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quitcoin turukapitalisatsioon? QC turukapitalisatsioon on $ 10.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QC ringlev varu? QC ringlev varu on 993.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QC (ATH) hind? QC saavutab ATH hinna summas 0.01106847 USD . Mis oli kõigi aegade QC madalaim (ATL) hind? QC nägi ATL hinda summas 0.00128504 USD . Milline on QC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QC kauplemismaht on -- USD . Kas QC sel aastal kõrgemale ka suundub? QC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QC hinna ennustust

