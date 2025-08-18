Rohkem infot QC

Quitcoin logo

Quitcoin hind (QC)

Loendis mitteolevad

1 QC/USD reaalajas hind:

$0.01095142
$0.01095142$0.01095142
+15.80%1D
mexc
USD
Quitcoin (QC) reaalajas hinnagraafik
Quitcoin (QC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00770804
$ 0.00770804$ 0.00770804
24 h madal
$ 0.01106847
$ 0.01106847$ 0.01106847
24 h kõrge

$ 0.00770804
$ 0.00770804$ 0.00770804

$ 0.01106847
$ 0.01106847$ 0.01106847

$ 0.01106847
$ 0.01106847$ 0.01106847

$ 0.00128504
$ 0.00128504$ 0.00128504

-0.52%

+15.76%

+166.91%

+166.91%

Quitcoin (QC) reaalajas hind on $0.01092619. Viimase 24 tunni jooksul QC kaubeldud madalaim $ 0.00770804 ja kõrgeim $ 0.01106847 näitab aktiivset turu volatiivsust. QCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01106847 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00128504.

Lüliajalise tootluse osas on QC muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, +15.76% 24 tunni vältel +166.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quitcoin (QC) – turuteave

$ 10.88M
$ 10.88M$ 10.88M

--
----

$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M

993.15M
993.15M 993.15M

998,954,617.508356
998,954,617.508356 998,954,617.508356

Quitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QC ringlev varu on 993.15M, mille koguvaru on 998954617.508356. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.

Quitcoin (QC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ +0.00148793.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0298657242.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00148793+15.76%
30 päeva$ +0.0298657242+273.34%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Quitcoin (QC)

Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.

Üksuse Quitcoin (QC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Quitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quitcoin (QC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quitcoin (QC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

QC kohalike valuutade suhtes

Quitcoin (QC) tokenoomika

Quitcoin (QC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quitcoin (QC) kohta

Kui palju on Quitcoin (QC) tänapäeval väärt?
Reaalajas QC hind USD on 0.01092619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QC/USD hind?
Praegune hind QC/USD on $ 0.01092619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quitcoin turukapitalisatsioon?
QC turukapitalisatsioon on $ 10.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QC ringlev varu?
QC ringlev varu on 993.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QC (ATH) hind?
QC saavutab ATH hinna summas 0.01106847 USD.
Mis oli kõigi aegade QC madalaim (ATL) hind?
QC nägi ATL hinda summas 0.00128504 USD.
Milline on QC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QC kauplemismaht on -- USD.
Kas QC sel aastal kõrgemale ka suundub?
QC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.