Rohkem infot KOL

KOL Hinnainfo

KOL Ametlik veebisait

KOL Tokenoomika

KOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ProtoKOLs logo

ProtoKOLs hind (KOL)

Loendis mitteolevad

1 KOL/USD reaalajas hind:

$0.26281
$0.26281$0.26281
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ProtoKOLs (KOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:56:21 (UTC+8)

ProtoKOLs (KOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.259996
$ 0.259996$ 0.259996
24 h madal
$ 0.281331
$ 0.281331$ 0.281331
24 h kõrge

$ 0.259996
$ 0.259996$ 0.259996

$ 0.281331
$ 0.281331$ 0.281331

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.107756
$ 0.107756$ 0.107756

+0.25%

-3.18%

+18.88%

+18.88%

ProtoKOLs (KOL) reaalajas hind on $0.26281. Viimase 24 tunni jooksul KOL kaubeldud madalaim $ 0.259996 ja kõrgeim $ 0.281331 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.107756.

Lüliajalise tootluse osas on KOL muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -3.18% 24 tunni vältel +18.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ProtoKOLs (KOL) – turuteave

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ProtoKOLs praegune turukapitalisatsioon on $ 2.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOL ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.63M.

ProtoKOLs (KOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ProtoKOLs ja USD hinnamuutus $ -0.0086430925729407.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ProtoKOLs ja USD hinnamuutus $ +0.0138014145.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ProtoKOLs ja USD hinnamuutus $ +0.1099774962.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ProtoKOLs ja USD hinnamuutus $ -0.1735715562053147.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0086430925729407-3.18%
30 päeva$ +0.0138014145+5.25%
60 päeva$ +0.1099774962+41.85%
90 päeva$ -0.1735715562053147-39.77%

Mis on ProtoKOLs (KOL)

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ProtoKOLs (KOL) allikas

Ametlik veebisait

ProtoKOLs hinna ennustus (USD)

Kui palju on ProtoKOLs (KOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ProtoKOLs (KOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ProtoKOLs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ProtoKOLs hinna ennustust kohe!

KOL kohalike valuutade suhtes

ProtoKOLs (KOL) tokenoomika

ProtoKOLs (KOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ProtoKOLs (KOL) kohta

Kui palju on ProtoKOLs (KOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOL hind USD on 0.26281 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOL/USD hind?
Praegune hind KOL/USD on $ 0.26281. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ProtoKOLs turukapitalisatsioon?
KOL turukapitalisatsioon on $ 2.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOL ringlev varu?
KOL ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOL (ATH) hind?
KOL saavutab ATH hinna summas 2.74 USD.
Mis oli kõigi aegade KOL madalaim (ATL) hind?
KOL nägi ATL hinda summas 0.107756 USD.
Milline on KOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOL kauplemismaht on -- USD.
Kas KOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:56:21 (UTC+8)

ProtoKOLs (KOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.