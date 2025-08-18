Rohkem infot ROCKET

ROCKET Hinnainfo

ROCKET Ametlik veebisait

ROCKET Tokenoomika

ROCKET Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Project Rocket logo

Project Rocket hind (ROCKET)

Loendis mitteolevad

1 ROCKET/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Project Rocket (ROCKET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:09 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-6.54%

-34.10%

-34.10%

Project Rocket (ROCKET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROCKET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROCKETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROCKET muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -6.54% 24 tunni vältel -34.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Project Rocket (ROCKET) – turuteave

$ 50.08K
$ 50.08K$ 50.08K

--
----

$ 50.08K
$ 50.08K$ 50.08K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Project Rocket praegune turukapitalisatsioon on $ 50.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROCKET ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.08K.

Project Rocket (ROCKET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Project Rocket ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Project Rocket ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Project Rocket ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Project Rocket ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.54%
30 päeva$ 0-42.07%
60 päeva$ 0-38.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Project Rocket (ROCKET)

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Project Rocket (ROCKET) allikas

Ametlik veebisait

Project Rocket hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project Rocket (ROCKET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project Rocket (ROCKET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project Rocket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project Rocket hinna ennustust kohe!

ROCKET kohalike valuutade suhtes

Project Rocket (ROCKET) tokenoomika

Project Rocket (ROCKET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROCKET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project Rocket (ROCKET) kohta

Kui palju on Project Rocket (ROCKET) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROCKET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROCKET/USD hind?
Praegune hind ROCKET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project Rocket turukapitalisatsioon?
ROCKET turukapitalisatsioon on $ 50.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROCKET ringlev varu?
ROCKET ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROCKET (ATH) hind?
ROCKET saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ROCKET madalaim (ATL) hind?
ROCKET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROCKET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROCKET kauplemismaht on -- USD.
Kas ROCKET sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROCKET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROCKET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:09 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.