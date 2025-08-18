Mis on Project Rocket (ROCKET)

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Üksuse Project Rocket (ROCKET) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Project Rocket (ROCKET) tänapäeval väärt? Reaalajas ROCKET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROCKET/USD hind? $ 0 . Milline on Project Rocket turukapitalisatsioon? ROCKET turukapitalisatsioon on $ 50.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROCKET ringlev varu? ROCKET ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROCKET (ATH) hind? ROCKET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ROCKET madalaim (ATL) hind? ROCKET nägi ATL hinda summas 0 USD .

