Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

Üksuse Presearch (PRE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PRE kohalike valuutade suhtes

Presearch (PRE) tokenoomika

Presearch (PRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Presearch (PRE) kohta Kui palju on Presearch (PRE) tänapäeval väärt? Reaalajas PRE hind USD on 0.00354507 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRE/USD hind? $ 0.00354507 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Presearch turukapitalisatsioon? PRE turukapitalisatsioon on $ 2.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRE ringlev varu? PRE ringlev varu on 590.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRE (ATH) hind? PRE saavutab ATH hinna summas 0.814159 USD . Mis oli kõigi aegade PRE madalaim (ATL) hind? PRE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRE kauplemismaht on -- USD . Kas PRE sel aastal kõrgemale ka suundub? PRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRE hinna ennustust

