Presearch logo

Presearch hind (PRE)

Loendis mitteolevad

1 PRE/USD reaalajas hind:

$0.00354507
-0.90%1D
mexc
USD
Presearch (PRE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:47:38 (UTC+8)

Presearch (PRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00349914
24 h madal
$ 0.00359089
24 h kõrge

$ 0.00349914
$ 0.00359089
$ 0.814159
$ 0
-0.15%

-0.90%

+1.75%

+1.75%

Presearch (PRE) reaalajas hind on $0.00354507. Viimase 24 tunni jooksul PRE kaubeldud madalaim $ 0.00349914 ja kõrgeim $ 0.00359089 näitab aktiivset turu volatiivsust. PREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.814159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRE muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.90% 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Presearch (PRE) – turuteave

$ 2.09M
--
$ 2.84M
590.00M
800,000,000.0
Presearch praegune turukapitalisatsioon on $ 2.09M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRE ringlev varu on 590.00M, mille koguvaru on 800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.84M.

Presearch (PRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Presearch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Presearch ja USD hinnamuutus $ +0.0000182790.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Presearch ja USD hinnamuutus $ +0.0001239898.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Presearch ja USD hinnamuutus $ -0.0000440538823468658.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.90%
30 päeva$ +0.0000182790+0.52%
60 päeva$ +0.0001239898+3.50%
90 päeva$ -0.0000440538823468658-1.22%

Mis on Presearch (PRE)

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

Üksuse Presearch (PRE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Presearch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Presearch (PRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Presearch (PRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Presearch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Presearch hinna ennustust kohe!

PRE kohalike valuutade suhtes

Presearch (PRE) tokenoomika

Presearch (PRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Presearch (PRE) kohta

Kui palju on Presearch (PRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRE hind USD on 0.00354507 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRE/USD hind?
Praegune hind PRE/USD on $ 0.00354507. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Presearch turukapitalisatsioon?
PRE turukapitalisatsioon on $ 2.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRE ringlev varu?
PRE ringlev varu on 590.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRE (ATH) hind?
PRE saavutab ATH hinna summas 0.814159 USD.
Mis oli kõigi aegade PRE madalaim (ATL) hind?
PRE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRE kauplemismaht on -- USD.
Kas PRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRE hinna ennustust.
