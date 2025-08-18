Mis on PopFrog (POPFROG)

Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PopFrog (POPFROG) kohta Kui palju on PopFrog (POPFROG) tänapäeval väärt? Reaalajas POPFROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POPFROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POPFROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PopFrog turukapitalisatsioon? POPFROG turukapitalisatsioon on $ 6.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POPFROG ringlev varu? POPFROG ringlev varu on 998.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POPFROG (ATH) hind? POPFROG saavutab ATH hinna summas 0.00554469 USD . Mis oli kõigi aegade POPFROG madalaim (ATL) hind? POPFROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POPFROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POPFROG kauplemismaht on -- USD . Kas POPFROG sel aastal kõrgemale ka suundub? POPFROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POPFROG hinna ennustust

