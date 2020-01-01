PoolTogether (POOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PoolTogether (POOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PoolTogether (POOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PoolTogether (POOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 53.98 $ 53.98 $ 53.98 Kõigi aegade madalaim: $ 0.172745 $ 0.172745 $ 0.172745 Praegune hind: $ 0.284156 $ 0.284156 $ 0.284156

PoolTogether (POOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PoolTogether (POOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POOL tokeni tokenoomikat, avastage POOL tokeni reaalajas hinda!

POOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POOL võiks suunduda? Meie POOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

