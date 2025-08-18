Rohkem infot POOL

POOL Hinnainfo

POOL Ametlik veebisait

POOL Tokenoomika

POOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PoolTogether logo

PoolTogether hind (POOL)

Loendis mitteolevad

1 POOL/USD reaalajas hind:

$0.284117
$0.284117$0.284117
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PoolTogether (POOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:55:17 (UTC+8)

PoolTogether (POOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.284537
$ 0.284537$ 0.284537
24 h madal
$ 0.298151
$ 0.298151$ 0.298151
24 h kõrge

$ 0.284537
$ 0.284537$ 0.284537

$ 0.298151
$ 0.298151$ 0.298151

$ 53.98
$ 53.98$ 53.98

$ 0.172745
$ 0.172745$ 0.172745

-0.91%

-1.33%

-10.14%

-10.14%

PoolTogether (POOL) reaalajas hind on $0.284117. Viimase 24 tunni jooksul POOL kaubeldud madalaim $ 0.284537 ja kõrgeim $ 0.298151 näitab aktiivset turu volatiivsust. POOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 53.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.172745.

Lüliajalise tootluse osas on POOL muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -1.33% 24 tunni vältel -10.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PoolTogether (POOL) – turuteave

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

7.17M
7.17M 7.17M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

PoolTogether praegune turukapitalisatsioon on $ 2.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. POOL ringlev varu on 7.17M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.86M.

PoolTogether (POOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PoolTogether ja USD hinnamuutus $ -0.0038469810880256.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PoolTogether ja USD hinnamuutus $ -0.0065804622.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PoolTogether ja USD hinnamuutus $ +0.0653061392.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PoolTogether ja USD hinnamuutus $ -0.05465817053198486.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0038469810880256-1.33%
30 päeva$ -0.0065804622-2.31%
60 päeva$ +0.0653061392+22.99%
90 päeva$ -0.05465817053198486-16.13%

Mis on PoolTogether (POOL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PoolTogether (POOL) allikas

Ametlik veebisait

PoolTogether hinna ennustus (USD)

Kui palju on PoolTogether (POOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PoolTogether (POOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PoolTogether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PoolTogether hinna ennustust kohe!

POOL kohalike valuutade suhtes

PoolTogether (POOL) tokenoomika

PoolTogether (POOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PoolTogether (POOL) kohta

Kui palju on PoolTogether (POOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas POOL hind USD on 0.284117 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POOL/USD hind?
Praegune hind POOL/USD on $ 0.284117. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PoolTogether turukapitalisatsioon?
POOL turukapitalisatsioon on $ 2.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POOL ringlev varu?
POOL ringlev varu on 7.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POOL (ATH) hind?
POOL saavutab ATH hinna summas 53.98 USD.
Mis oli kõigi aegade POOL madalaim (ATL) hind?
POOL nägi ATL hinda summas 0.172745 USD.
Milline on POOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POOL kauplemismaht on -- USD.
Kas POOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
POOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:55:17 (UTC+8)

PoolTogether (POOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.