PONK (PONK) teave Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK Ametlik veebisait: https://therealponk.com/ Ostke PONK kohe!

PONK (PONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PONK (PONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00364585 $ 0.00364585 $ 0.00364585 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PONK (PONK) hinna kohta

PONK (PONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PONK (PONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PONK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PONK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PONK tokeni tokenoomikat, avastage PONK tokeni reaalajas hinda!

PONK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PONK võiks suunduda? Meie PONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PONK tokeni hinna ennustust kohe!

