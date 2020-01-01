Notcoin (NOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Notcoin (NOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Notcoin (NOT) teave Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic. Ametlik veebisait: https://notco.in/ Valge raamat: https://cdn.joincommunity.xyz/notcoin/Notcoin_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/address/EQAvlWFDxGF2lXm67y4yzC17wYKD9A0guwPkMs1gOsM__NOT Ostke NOT kohe!

Notcoin (NOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Notcoin (NOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 182.46M $ 182.46M $ 182.46M Koguvaru: $ 102.46B $ 102.46B $ 102.46B Ringlev varu: $ 99.43B $ 99.43B $ 99.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 188.01M $ 188.01M $ 188.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02986 $ 0.02986 $ 0.02986 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001605449489741873 $ 0.001605449489741873 $ 0.001605449489741873 Praegune hind: $ 0.001835 $ 0.001835 $ 0.001835 Lisateave Notcoin (NOT) hinna kohta

Notcoin (NOT) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas NOT tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Notcoin is a community-driven token on the TON blockchain, designed to onboard users into Web3 through a tap-to-earn game and ecosystem exploration. Its tokenomics are structured to balance immediate community engagement with long-term ecosystem growth and project stability. Issuance Mechanism Initial Distribution: Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities.

Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities. Burning: Over 233 million NOT tokens have been burned to manage supply, increase scarcity, and support long-term value. Allocation Mechanism The allocation of Notcoin is designed to incentivize various stakeholders and ensure sustainable ecosystem development. The following table summarizes the allocation: Category Allocation (%) Unlocking/Vesting Details Initial Coin Offering (ICO) 33% Immediate unlock at launch Team 20% Gradual vesting, released over years Existing Investors 13% Gradual vesting, released over years Community & Ecosystem Initiatives 24% Released progressively for growth Ecosystem Fund 2.4% For partnerships and development Livestreaming 3% For platform promotion and adoption Foundation 2% Locked for long-term sustainability Liquidity & Exchanges 2.6% For liquidity provision and listings Usage and Incentive Mechanism Earning: Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem.

Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem. Spending: Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features.

Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features. Incentives: Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement.

Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement. Burning: Regular token burns reduce supply and reward holders by increasing scarcity. Locking Mechanism Team and Investor Tokens: These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success.

These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success. Foundation and Ecosystem Funds: Portions are locked for future use, ensuring resources for ongoing development and sustainability. Unlocking Time Progressive Unlocking: The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029.

The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029. Full Unlock: By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation.

By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation. Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was unlocked at launch, providing initial liquidity and community access. Summary Table: Notcoin Token Unlock Schedule Category Allocation (%) Unlocking Schedule ICO 33% Immediate at launch Team 20% Linear vesting to 2029 Existing Investors 13% Linear vesting to 2029 Community & Ecosystem Initiatives 24% Progressive to 2029 Ecosystem Fund 2.4% Progressive to 2029 Livestreaming 3% Progressive to 2029 Foundation 2% Locked, gradual release Liquidity & Exchanges 2.6% As needed for liquidity Implications and Analysis Balanced Incentives: The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth.

The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth. Community Focus: A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption.

A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption. Sustainability: Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years.

Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years. Market Impact: The gradual unlocking schedule minimizes the risk of large token dumps, supporting price stability and investor confidence. Further Reading Notcoin Whitepaper

Tokenomics Details

Burn Mechanism In summary: Notcoin’s token economics are structured to reward early adopters, incentivize ongoing participation, and ensure the long-term health of the ecosystem through a carefully managed issuance, allocation, and unlocking schedule.

Notcoin (NOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Notcoin (NOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOT tokeni tokenoomikat, avastage NOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOT Kas olete huvitatud Notcoin (NOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOT MEXC-ist osta!

Notcoin (NOT) hinna ajalugu NOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOT hinna ajalugu kohe!

NOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOT võiks suunduda? Meie NOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!