Notcoin (NOT) tokenoomika
Notcoin (NOT) teave
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Notcoin (NOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Notcoin (NOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Notcoin (NOT) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas NOT tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Overview
Notcoin is a community-driven token on the TON blockchain, designed to onboard users into Web3 through a tap-to-earn game and ecosystem exploration. Its tokenomics are structured to balance immediate community engagement with long-term ecosystem growth and project stability.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities.
- Burning: Over 233 million NOT tokens have been burned to manage supply, increase scarcity, and support long-term value.
Allocation Mechanism
The allocation of Notcoin is designed to incentivize various stakeholders and ensure sustainable ecosystem development. The following table summarizes the allocation:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Vesting Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate unlock at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, released over years
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, released over years
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released progressively for growth
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity provision and listings
Usage and Incentive Mechanism
- Earning: Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem.
- Spending: Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features.
- Incentives: Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement.
- Burning: Regular token burns reduce supply and reward holders by increasing scarcity.
Locking Mechanism
- Team and Investor Tokens: These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success.
- Foundation and Ecosystem Funds: Portions are locked for future use, ensuring resources for ongoing development and sustainability.
Unlocking Time
- Progressive Unlocking: The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation.
- Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was unlocked at launch, providing initial liquidity and community access.
Summary Table: Notcoin Token Unlock Schedule
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|ICO
|33%
|Immediate at launch
|Team
|20%
|Linear vesting to 2029
|Existing Investors
|13%
|Linear vesting to 2029
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Progressive to 2029
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Progressive to 2029
|Livestreaming
|3%
|Progressive to 2029
|Foundation
|2%
|Locked, gradual release
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|As needed for liquidity
Implications and Analysis
- Balanced Incentives: The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption.
- Sustainability: Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years.
- Market Impact: The gradual unlocking schedule minimizes the risk of large token dumps, supporting price stability and investor confidence.
Further Reading
- Notcoin Whitepaper
- Tokenomics Details
- Burn Mechanism
In summary: Notcoin’s token economics are structured to reward early adopters, incentivize ongoing participation, and ensure the long-term health of the ecosystem through a carefully managed issuance, allocation, and unlocking schedule.
Notcoin (NOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Notcoin (NOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate NOT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
NOT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate NOT tokeni tokenoomikat, avastage NOT tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust NOT
Kas olete huvitatud Notcoin (NOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Notcoin (NOT) hinna ajalugu
NOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
NOT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu NOT võiks suunduda? Meie NOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
Ostke Notcoin (NOT)
Summa
1 NOT = 0.001835 USD