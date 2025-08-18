Rohkem infot PONCHO

Poncho hind (PONCHO)

1 PONCHO/USD reaalajas hind:

$0.052871
$0.052871
-10.40%1D
Poncho (PONCHO) reaalajas hinnagraafik
Poncho (PONCHO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.051332
$ 0.051332
24 h madal
$ 0.060473
$ 0.060473
24 h kõrge

$ 0.051332
$ 0.051332

$ 0.060473
$ 0.060473

$ 1.96
$ 1.96

$ 0.02981393
$ 0.02981393

+2.42%

-10.42%

-21.23%

-21.23%

Poncho (PONCHO) reaalajas hind on $0.052871. Viimase 24 tunni jooksul PONCHO kaubeldud madalaim $ 0.051332 ja kõrgeim $ 0.060473 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONCHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02981393.

Lüliajalise tootluse osas on PONCHO muutunud +2.42% viimase tunni jooksul, -10.42% 24 tunni vältel -21.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Poncho (PONCHO) – turuteave

$ 528.49K
$ 528.49K

--
--

$ 528.49K
$ 528.49K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Poncho praegune turukapitalisatsioon on $ 528.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PONCHO ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 528.49K.

Poncho (PONCHO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Poncho ja USD hinnamuutus $ -0.00615266991744681.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Poncho ja USD hinnamuutus $ -0.0050562546.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Poncho ja USD hinnamuutus $ +0.0182712077.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Poncho ja USD hinnamuutus $ -0.01064639173167358.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00615266991744681-10.42%
30 päeva$ -0.0050562546-9.56%
60 päeva$ +0.0182712077+34.56%
90 päeva$ -0.01064639173167358-16.76%

Mis on Poncho (PONCHO)

Memecoin based on a cat wearing a poncho

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Poncho (PONCHO) allikas

Poncho hinna ennustus (USD)

Kui palju on Poncho (PONCHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Poncho (PONCHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Poncho nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Poncho hinna ennustust kohe!

PONCHO kohalike valuutade suhtes

Poncho (PONCHO) tokenoomika

Poncho (PONCHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONCHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poncho (PONCHO) kohta

Kui palju on Poncho (PONCHO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PONCHO hind USD on 0.052871 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PONCHO/USD hind?
Praegune hind PONCHO/USD on $ 0.052871. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Poncho turukapitalisatsioon?
PONCHO turukapitalisatsioon on $ 528.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PONCHO ringlev varu?
PONCHO ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PONCHO (ATH) hind?
PONCHO saavutab ATH hinna summas 1.96 USD.
Mis oli kõigi aegade PONCHO madalaim (ATL) hind?
PONCHO nägi ATL hinda summas 0.02981393 USD.
Milline on PONCHO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PONCHO kauplemismaht on -- USD.
Kas PONCHO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PONCHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PONCHO hinna ennustust.
