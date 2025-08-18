Rohkem infot PINKSALE

PINKSALE Hinnainfo

PINKSALE Ametlik veebisait

PINKSALE Tokenoomika

PINKSALE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PinkSale logo

PinkSale hind (PINKSALE)

Loendis mitteolevad

1 PINKSALE/USD reaalajas hind:

$323.52
$323.52$323.52
+1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PinkSale (PINKSALE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:39:11 (UTC+8)

PinkSale (PINKSALE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 319.14
$ 319.14$ 319.14
24 h madal
$ 323.93
$ 323.93$ 323.93
24 h kõrge

$ 319.14
$ 319.14$ 319.14

$ 323.93
$ 323.93$ 323.93

$ 392.65
$ 392.65$ 392.65

$ 47.52
$ 47.52$ 47.52

0.00%

+1.37%

+6.59%

+6.59%

PinkSale (PINKSALE) reaalajas hind on $323.52. Viimase 24 tunni jooksul PINKSALE kaubeldud madalaim $ 319.14 ja kõrgeim $ 323.93 näitab aktiivset turu volatiivsust. PINKSALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 392.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 47.52.

Lüliajalise tootluse osas on PINKSALE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.37% 24 tunni vältel +6.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PinkSale (PINKSALE) – turuteave

$ 32.35M
$ 32.35M$ 32.35M

--
----

$ 32.35M
$ 32.35M$ 32.35M

100.00K
100.00K 100.00K

100,000.0
100,000.0 100,000.0

PinkSale praegune turukapitalisatsioon on $ 32.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PINKSALE ringlev varu on 100.00K, mille koguvaru on 100000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.35M.

PinkSale (PINKSALE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PinkSale ja USD hinnamuutus $ +4.38.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PinkSale ja USD hinnamuutus $ +54.5923176960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PinkSale ja USD hinnamuutus $ +97.6176307200.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PinkSale ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +4.38+1.37%
30 päeva$ +54.5923176960+16.87%
60 päeva$ +97.6176307200+30.17%
90 päeva$ 0--

Mis on PinkSale (PINKSALE)

PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PinkSale (PINKSALE) allikas

Ametlik veebisait

PinkSale hinna ennustus (USD)

Kui palju on PinkSale (PINKSALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PinkSale (PINKSALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PinkSale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PinkSale hinna ennustust kohe!

PINKSALE kohalike valuutade suhtes

PinkSale (PINKSALE) tokenoomika

PinkSale (PINKSALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINKSALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PinkSale (PINKSALE) kohta

Kui palju on PinkSale (PINKSALE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PINKSALE hind USD on 323.52 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PINKSALE/USD hind?
Praegune hind PINKSALE/USD on $ 323.52. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PinkSale turukapitalisatsioon?
PINKSALE turukapitalisatsioon on $ 32.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PINKSALE ringlev varu?
PINKSALE ringlev varu on 100.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINKSALE (ATH) hind?
PINKSALE saavutab ATH hinna summas 392.65 USD.
Mis oli kõigi aegade PINKSALE madalaim (ATL) hind?
PINKSALE nägi ATL hinda summas 47.52 USD.
Milline on PINKSALE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PINKSALE kauplemismaht on -- USD.
Kas PINKSALE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PINKSALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINKSALE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:39:11 (UTC+8)

PinkSale (PINKSALE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.