The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

Üksuse PhoenixDAO (PHNX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PhoenixDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PhoenixDAO (PHNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PhoenixDAO (PHNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PhoenixDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PhoenixDAO hinna ennustust kohe!

PHNX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PhoenixDAO (PHNX) tokenoomika

PhoenixDAO (PHNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PhoenixDAO (PHNX) kohta Kui palju on PhoenixDAO (PHNX) tänapäeval väärt? Reaalajas PHNX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHNX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHNX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PhoenixDAO turukapitalisatsioon? PHNX turukapitalisatsioon on $ 24.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHNX ringlev varu? PHNX ringlev varu on 51.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHNX (ATH) hind? PHNX saavutab ATH hinna summas 0.318999 USD . Mis oli kõigi aegade PHNX madalaim (ATL) hind? PHNX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PHNX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHNX kauplemismaht on -- USD . Kas PHNX sel aastal kõrgemale ka suundub? PHNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHNX hinna ennustust

