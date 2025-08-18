Rohkem infot PHNX

PhoenixDAO hind (PHNX)

1 PHNX/USD reaalajas hind:

$0.00047041
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PhoenixDAO (PHNX) reaalajas hinnagraafik
PhoenixDAO (PHNX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.318999
$ 0
--

--

+15.11%

+15.11%

PhoenixDAO (PHNX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PHNX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.318999 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PHNX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PhoenixDAO (PHNX) – turuteave

$ 24.41K
--
$ 51.75K
51.90M
110,000,000.0
PhoenixDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 24.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHNX ringlev varu on 51.90M, mille koguvaru on 110000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.75K.

PhoenixDAO (PHNX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PhoenixDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PhoenixDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PhoenixDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PhoenixDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-28.83%
60 päeva$ 0+102.39%
90 päeva$ 0--

Mis on PhoenixDAO (PHNX)

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PhoenixDAO (PHNX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PhoenixDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PhoenixDAO (PHNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PhoenixDAO (PHNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PhoenixDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PhoenixDAO hinna ennustust kohe!

PHNX kohalike valuutade suhtes

PhoenixDAO (PHNX) tokenoomika

PhoenixDAO (PHNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PhoenixDAO (PHNX) kohta

Kui palju on PhoenixDAO (PHNX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHNX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHNX/USD hind?
Praegune hind PHNX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PhoenixDAO turukapitalisatsioon?
PHNX turukapitalisatsioon on $ 24.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHNX ringlev varu?
PHNX ringlev varu on 51.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHNX (ATH) hind?
PHNX saavutab ATH hinna summas 0.318999 USD.
Mis oli kõigi aegade PHNX madalaim (ATL) hind?
PHNX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PHNX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHNX kauplemismaht on -- USD.
Kas PHNX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHNX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.