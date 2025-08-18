Rohkem infot PEWPEW

PewPew logo

PewPew hind (PEWPEW)

Loendis mitteolevad

1 PEWPEW/USD reaalajas hind:

--
----
-9.10%1D
USD
PewPew (PEWPEW) reaalajas hinnagraafik
PewPew (PEWPEW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-9.15%

-39.66%

-39.66%

PewPew (PEWPEW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEWPEW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEWPEWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEWPEW muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -9.15% 24 tunni vältel -39.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PewPew (PEWPEW) – turuteave

$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K

--
----

$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,694.589292
999,963,694.589292 999,963,694.589292

PewPew praegune turukapitalisatsioon on $ 11.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEWPEW ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999963694.589292. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.55K.

PewPew (PEWPEW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PewPew ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PewPew ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PewPew ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PewPew ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.15%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on PewPew (PEWPEW)

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem. The project has been fully taken over by the community, with no centralized team or core leadership.

Üksuse PewPew (PEWPEW) allikas

Ametlik veebisait

PewPew hinna ennustus (USD)

Kui palju on PewPew (PEWPEW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PewPew (PEWPEW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PewPew nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PewPew hinna ennustust kohe!

PEWPEW kohalike valuutade suhtes

PewPew (PEWPEW) tokenoomika

PewPew (PEWPEW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEWPEW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PewPew (PEWPEW) kohta

Kui palju on PewPew (PEWPEW) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEWPEW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEWPEW/USD hind?
Praegune hind PEWPEW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PewPew turukapitalisatsioon?
PEWPEW turukapitalisatsioon on $ 11.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEWPEW ringlev varu?
PEWPEW ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEWPEW (ATH) hind?
PEWPEW saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PEWPEW madalaim (ATL) hind?
PEWPEW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEWPEW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEWPEW kauplemismaht on -- USD.
Kas PEWPEW sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEWPEW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEWPEW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.