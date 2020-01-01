Petals (PTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Petals (PTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Petals (PTS) teave Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits. Ametlik veebisait: https://petals.video/home Ostke PTS kohe!

Petals (PTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Petals (PTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.96K $ 52.96K $ 52.96K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 14.12B $ 14.12B $ 14.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 374.97K $ 374.97K $ 374.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00409823 $ 0.00409823 $ 0.00409823 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000189 $ 0.00000189 $ 0.00000189 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Petals (PTS) hinna kohta

Petals (PTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Petals (PTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTS tokeni tokenoomikat, avastage PTS tokeni reaalajas hinda!

PTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTS võiks suunduda? Meie PTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTS tokeni hinna ennustust kohe!

