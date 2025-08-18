Mis on Petals (PTS)

Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Petals hinna ennustus (USD)

Petals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Petals (PTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Petals (PTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Petals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Petals hinna ennustust kohe!

PTS kohalike valuutade suhtes

Petals (PTS) tokenoomika

Petals (PTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Petals (PTS) kohta Kui palju on Petals (PTS) tänapäeval väärt? Reaalajas PTS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PTS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Petals turukapitalisatsioon? PTS turukapitalisatsioon on $ 52.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PTS ringlev varu? PTS ringlev varu on 14.12B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTS (ATH) hind? PTS saavutab ATH hinna summas 0.00409823 USD . Mis oli kõigi aegade PTS madalaim (ATL) hind? PTS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PTS kauplemismaht on -- USD . Kas PTS sel aastal kõrgemale ka suundub? PTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTS hinna ennustust

Petals (PTS) Olulised valdkonna uudised