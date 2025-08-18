Peace Guy hind (PEACEGUY)
+13.88%
+21.25%
+61.78%
+61.78%
Peace Guy (PEACEGUY) reaalajas hind on $0.0001105. Viimase 24 tunni jooksul PEACEGUY kaubeldud madalaim $ 0.00009039 ja kõrgeim $ 0.00011578 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEACEGUYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00144268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005111.
Lüliajalise tootluse osas on PEACEGUY muutunud +13.88% viimase tunni jooksul, +21.25% 24 tunni vältel +61.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Peace Guy praegune turukapitalisatsioon on $ 109.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEACEGUY ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999548794.58699. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 109.46K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Peace Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Peace Guy ja USD hinnamuutus $ +0.0000866127.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Peace Guy ja USD hinnamuutus $ -0.0000970893.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Peace Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+21.25%
|30 päeva
|$ +0.0000866127
|+78.38%
|60 päeva
|$ -0.0000970893
|-87.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him.
Peace Guy (PEACEGUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEACEGUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.