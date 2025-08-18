Mis on Pactus (PAC)

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

Üksuse Pactus (PAC) allikas Ametlik veebisait

Pactus (PAC) tokenoomika

Pactus (PAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pactus (PAC) kohta Kui palju on Pactus (PAC) tänapäeval väärt? Reaalajas PAC hind USD on 0.05879 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAC/USD hind? $ 0.05879 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pactus turukapitalisatsioon? PAC turukapitalisatsioon on $ 128.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAC ringlev varu? PAC ringlev varu on 2.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAC (ATH) hind? PAC saavutab ATH hinna summas 1.002 USD . Mis oli kõigi aegade PAC madalaim (ATL) hind? PAC nägi ATL hinda summas 0.01997592 USD . Milline on PAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAC kauplemismaht on -- USD . Kas PAC sel aastal kõrgemale ka suundub? PAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAC hinna ennustust

