Rohkem infot PAC

PAC Hinnainfo

PAC Ametlik veebisait

PAC Tokenoomika

PAC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pactus logo

Pactus hind (PAC)

Loendis mitteolevad

1 PAC/USD reaalajas hind:

$0.05879
$0.05879$0.05879
-19.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pactus (PAC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:29:15 (UTC+8)

Pactus (PAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.058315
$ 0.058315$ 0.058315
24 h madal
$ 0.073701
$ 0.073701$ 0.073701
24 h kõrge

$ 0.058315
$ 0.058315$ 0.058315

$ 0.073701
$ 0.073701$ 0.073701

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.01997592
$ 0.01997592$ 0.01997592

+0.27%

-19.96%

+15.91%

+15.91%

Pactus (PAC) reaalajas hind on $0.05879. Viimase 24 tunni jooksul PAC kaubeldud madalaim $ 0.058315 ja kõrgeim $ 0.073701 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01997592.

Lüliajalise tootluse osas on PAC muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -19.96% 24 tunni vältel +15.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pactus (PAC) – turuteave

$ 128.49K
$ 128.49K$ 128.49K

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

2.19M
2.19M 2.19M

25,857,615.0
25,857,615.0 25,857,615.0

Pactus praegune turukapitalisatsioon on $ 128.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAC ringlev varu on 2.19M, mille koguvaru on 25857615.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.

Pactus (PAC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pactus ja USD hinnamuutus $ -0.01466085855396285.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pactus ja USD hinnamuutus $ -0.0088500643.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pactus ja USD hinnamuutus $ -0.0186373882.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pactus ja USD hinnamuutus $ -0.04822700994639538.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01466085855396285-19.96%
30 päeva$ -0.0088500643-15.05%
60 päeva$ -0.0186373882-31.70%
90 päeva$ -0.04822700994639538-45.06%

Mis on Pactus (PAC)

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pactus (PAC) allikas

Ametlik veebisait

Pactus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pactus (PAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pactus (PAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pactus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pactus hinna ennustust kohe!

PAC kohalike valuutade suhtes

Pactus (PAC) tokenoomika

Pactus (PAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pactus (PAC) kohta

Kui palju on Pactus (PAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAC hind USD on 0.05879 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAC/USD hind?
Praegune hind PAC/USD on $ 0.05879. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pactus turukapitalisatsioon?
PAC turukapitalisatsioon on $ 128.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAC ringlev varu?
PAC ringlev varu on 2.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAC (ATH) hind?
PAC saavutab ATH hinna summas 1.002 USD.
Mis oli kõigi aegade PAC madalaim (ATL) hind?
PAC nägi ATL hinda summas 0.01997592 USD.
Milline on PAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAC kauplemismaht on -- USD.
Kas PAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:29:15 (UTC+8)

Pactus (PAC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.