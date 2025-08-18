Rohkem infot ORNG

ORANGE hind (ORNG)

$0.01810087
-3.30%1D
ORANGE (ORNG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:15:28 (UTC+8)

ORANGE (ORNG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01788113
24 h madal
$ 0.01909801
24 h kõrge

$ 0.01788113
$ 0.01909801
$ 0.02991517
$ 0.00360125
-0.26%

-3.67%

-12.21%

-12.21%

ORANGE (ORNG) reaalajas hind on $0.0180999. Viimase 24 tunni jooksul ORNG kaubeldud madalaim $ 0.01788113 ja kõrgeim $ 0.01909801 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02991517 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00360125.

Lüliajalise tootluse osas on ORNG muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -12.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORANGE (ORNG) – turuteave

$ 5.45M
--
$ 18.10M
301.00M
1,000,000,000.0
ORANGE praegune turukapitalisatsioon on $ 5.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORNG ringlev varu on 301.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.10M.

ORANGE (ORNG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ORANGE ja USD hinnamuutus $ -0.00069109739643006.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ORANGE ja USD hinnamuutus $ -0.0015651816.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ORANGE ja USD hinnamuutus $ +0.0356178918.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ORANGE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00069109739643006-3.67%
30 päeva$ -0.0015651816-8.64%
60 päeva$ +0.0356178918+196.79%
90 päeva$ 0--

Mis on ORANGE (ORNG)

$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ORANGE (ORNG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ORANGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORANGE (ORNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORANGE (ORNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORANGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORANGE hinna ennustust kohe!

ORNG kohalike valuutade suhtes

ORANGE (ORNG) tokenoomika

ORANGE (ORNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORANGE (ORNG) kohta

Kui palju on ORANGE (ORNG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORNG hind USD on 0.0180999 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORNG/USD hind?
Praegune hind ORNG/USD on $ 0.0180999. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORANGE turukapitalisatsioon?
ORNG turukapitalisatsioon on $ 5.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORNG ringlev varu?
ORNG ringlev varu on 301.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORNG (ATH) hind?
ORNG saavutab ATH hinna summas 0.02991517 USD.
Mis oli kõigi aegade ORNG madalaim (ATL) hind?
ORNG nägi ATL hinda summas 0.00360125 USD.
Milline on ORNG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORNG kauplemismaht on -- USD.
Kas ORNG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORNG hinna ennustust.
