ORANGE (ORNG) teave $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Ametlik veebisait: https://www.orangeweb3.com/ Valge raamat: https://docs.orangeweb3.com/orange Ostke ORNG kohe!

ORANGE (ORNG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORANGE (ORNG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.98M $ 17.98M $ 17.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Praegune hind: $ 0.01805429 $ 0.01805429 $ 0.01805429 Lisateave ORANGE (ORNG) hinna kohta

ORANGE (ORNG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORANGE (ORNG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORNG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORNG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORNG tokeni tokenoomikat, avastage ORNG tokeni reaalajas hinda!

ORNG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORNG võiks suunduda? Meie ORNG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORNG tokeni hinna ennustust kohe!

