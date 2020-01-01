Opium (OPIUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Opium (OPIUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Opium (OPIUM) teave Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. Ametlik veebisait: https://www.opium.network/ Ostke OPIUM kohe!

Opium (OPIUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Opium (OPIUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 599.86K $ 599.86K $ 599.86K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.01 $ 23.01 $ 23.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02197325 $ 0.02197325 $ 0.02197325 Praegune hind: $ 0.03421532 $ 0.03421532 $ 0.03421532 Lisateave Opium (OPIUM) hinna kohta

Opium (OPIUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Opium (OPIUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPIUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPIUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPIUM tokeni tokenoomikat, avastage OPIUM tokeni reaalajas hinda!

OPIUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPIUM võiks suunduda? Meie OPIUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPIUM tokeni hinna ennustust kohe!

