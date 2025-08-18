Rohkem infot OPIUM

OPIUM Hinnainfo

OPIUM Ametlik veebisait

OPIUM Tokenoomika

OPIUM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Opium logo

Opium hind (OPIUM)

Loendis mitteolevad

1 OPIUM/USD reaalajas hind:

$0.0495431
$0.0495431$0.0495431
+14.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Opium (OPIUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:37 (UTC+8)

Opium (OPIUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04054495
$ 0.04054495$ 0.04054495
24 h madal
$ 0.052549
$ 0.052549$ 0.052549
24 h kõrge

$ 0.04054495
$ 0.04054495$ 0.04054495

$ 0.052549
$ 0.052549$ 0.052549

$ 23.01
$ 23.01$ 23.01

$ 0.02197325
$ 0.02197325$ 0.02197325

-1.06%

+14.50%

+80.19%

+80.19%

Opium (OPIUM) reaalajas hind on $0.04948862. Viimase 24 tunni jooksul OPIUM kaubeldud madalaim $ 0.04054495 ja kõrgeim $ 0.052549 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPIUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02197325.

Lüliajalise tootluse osas on OPIUM muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, +14.50% 24 tunni vältel +80.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Opium (OPIUM) – turuteave

$ 867.63K
$ 867.63K$ 867.63K

--
----

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

17.53M
17.53M 17.53M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Opium praegune turukapitalisatsioon on $ 867.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPIUM ringlev varu on 17.53M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.95M.

Opium (OPIUM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Opium ja USD hinnamuutus $ +0.00626743.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Opium ja USD hinnamuutus $ +0.0392591391.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Opium ja USD hinnamuutus $ +0.0277928287.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Opium ja USD hinnamuutus $ +0.01229661653957092.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00626743+14.50%
30 päeva$ +0.0392591391+79.33%
60 päeva$ +0.0277928287+56.16%
90 päeva$ +0.01229661653957092+33.06%

Mis on Opium (OPIUM)

Opium is a decentralized derivative protocol.  It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. 

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Opium (OPIUM) allikas

Ametlik veebisait

Opium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Opium (OPIUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Opium (OPIUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Opium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Opium hinna ennustust kohe!

OPIUM kohalike valuutade suhtes

Opium (OPIUM) tokenoomika

Opium (OPIUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPIUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Opium (OPIUM) kohta

Kui palju on Opium (OPIUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPIUM hind USD on 0.04948862 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPIUM/USD hind?
Praegune hind OPIUM/USD on $ 0.04948862. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Opium turukapitalisatsioon?
OPIUM turukapitalisatsioon on $ 867.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPIUM ringlev varu?
OPIUM ringlev varu on 17.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPIUM (ATH) hind?
OPIUM saavutab ATH hinna summas 23.01 USD.
Mis oli kõigi aegade OPIUM madalaim (ATL) hind?
OPIUM nägi ATL hinda summas 0.02197325 USD.
Milline on OPIUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPIUM kauplemismaht on -- USD.
Kas OPIUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPIUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPIUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:37 (UTC+8)

Opium (OPIUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.