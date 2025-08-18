Mis on Openworld App (OWA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Openworld App (OWA) allikas Ametlik veebisait

Openworld App hinna ennustus (USD)

Kui palju on Openworld App (OWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Openworld App (OWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Openworld App nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Openworld App hinna ennustust kohe!

OWA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Openworld App (OWA) tokenoomika

Openworld App (OWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Openworld App (OWA) kohta Kui palju on Openworld App (OWA) tänapäeval väärt? Reaalajas OWA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OWA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OWA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Openworld App turukapitalisatsioon? OWA turukapitalisatsioon on $ 50.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OWA ringlev varu? OWA ringlev varu on 999.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWA (ATH) hind? OWA saavutab ATH hinna summas 0.00107202 USD . Mis oli kõigi aegade OWA madalaim (ATL) hind? OWA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OWA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OWA kauplemismaht on -- USD . Kas OWA sel aastal kõrgemale ka suundub? OWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWA hinna ennustust

Openworld App (OWA) Olulised valdkonna uudised