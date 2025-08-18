Rohkem infot OLY

OLY Hinnainfo

OLY Ametlik veebisait

OLY Tokenoomika

OLY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Olyverse logo

Olyverse hind (OLY)

Loendis mitteolevad

1 OLY/USD reaalajas hind:

--
----
+2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Olyverse (OLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:17:11 (UTC+8)

Olyverse (OLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

+2.08%

-25.08%

-25.08%

Olyverse (OLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.53 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OLY muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, +2.08% 24 tunni vältel -25.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Olyverse (OLY) – turuteave

$ 159.82K
$ 159.82K$ 159.82K

--
----

$ 372.10K
$ 372.10K$ 372.10K

2.15B
2.15B 2.15B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Olyverse praegune turukapitalisatsioon on $ 159.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OLY ringlev varu on 2.15B, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.10K.

Olyverse (OLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Olyverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Olyverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Olyverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Olyverse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.08%
30 päeva$ 0-14.89%
60 päeva$ 0+9.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Olyverse (OLY)

The social platform that brings fans and stars closer together, delivering next-level fan engagement & rewarding participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Olyverse (OLY) allikas

Ametlik veebisait

Olyverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Olyverse (OLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Olyverse (OLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Olyverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Olyverse hinna ennustust kohe!

OLY kohalike valuutade suhtes

Olyverse (OLY) tokenoomika

Olyverse (OLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Olyverse (OLY) kohta

Kui palju on Olyverse (OLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas OLY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OLY/USD hind?
Praegune hind OLY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Olyverse turukapitalisatsioon?
OLY turukapitalisatsioon on $ 159.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OLY ringlev varu?
OLY ringlev varu on 2.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OLY (ATH) hind?
OLY saavutab ATH hinna summas 2.53 USD.
Mis oli kõigi aegade OLY madalaim (ATL) hind?
OLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OLY kauplemismaht on -- USD.
Kas OLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
OLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:17:11 (UTC+8)

Olyverse (OLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.