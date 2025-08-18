Rohkem infot OHM

Olympus logo

Olympus hind (OHM)

Loendis mitteolevad

1 OHM/USD reaalajas hind:

$22.42
$22.42
-0.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Olympus (OHM) reaalajas hinnagraafik
Olympus (OHM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 22.32
24 h madal
$ 22.69
24 h kõrge

$ 22.32
$ 22.69
$ 1,415.26
$ 7.54
+0.00%

-0.11%

-1.42%

-1.42%

Olympus (OHM) reaalajas hind on $22.48. Viimase 24 tunni jooksul OHM kaubeldud madalaim $ 22.32 ja kõrgeim $ 22.69 näitab aktiivset turu volatiivsust. OHMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,415.26 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.54.

Lüliajalise tootluse osas on OHM muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Olympus (OHM) – turuteave

$ 366.68M
--
$ 470.48M
16.38M
21,012,318.48920893
Olympus praegune turukapitalisatsioon on $ 366.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OHM ringlev varu on 16.38M, mille koguvaru on 21012318.48920893. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 470.48M.

Olympus (OHM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Olympus ja USD hinnamuutus $ -0.02525160274468.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Olympus ja USD hinnamuutus $ +1.1746991440.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Olympus ja USD hinnamuutus $ +3.3659506320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Olympus ja USD hinnamuutus $ +2.76115528372726.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.02525160274468-0.11%
30 päeva$ +1.1746991440+5.23%
60 päeva$ +3.3659506320+14.97%
90 päeva$ +2.76115528372726+14.00%

Mis on Olympus (OHM)

Üksuse Olympus (OHM) allikas

Ametlik veebisait

Olympus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Olympus (OHM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Olympus (OHM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Olympus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Olympus hinna ennustust kohe!

OHM kohalike valuutade suhtes

Olympus (OHM) tokenoomika

Olympus (OHM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OHM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Olympus (OHM) kohta

Kui palju on Olympus (OHM) tänapäeval väärt?
Reaalajas OHM hind USD on 22.48 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OHM/USD hind?
Praegune hind OHM/USD on $ 22.48. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Olympus turukapitalisatsioon?
OHM turukapitalisatsioon on $ 366.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OHM ringlev varu?
OHM ringlev varu on 16.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OHM (ATH) hind?
OHM saavutab ATH hinna summas 1,415.26 USD.
Mis oli kõigi aegade OHM madalaim (ATL) hind?
OHM nägi ATL hinda summas 7.54 USD.
Milline on OHM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OHM kauplemismaht on -- USD.
Kas OHM sel aastal kõrgemale ka suundub?
OHM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OHM hinna ennustust.
