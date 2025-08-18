Rohkem infot OINK

Oink (OINK) reaalajas hinnagraafik
Oink (OINK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001884
$ 0.00001884$ 0.00001884

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.60%

+12.13%

+12.13%

Oink (OINK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OINK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001884 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OINK muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.60% 24 tunni vältel +12.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oink (OINK) – turuteave

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

--
----

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

42.05B
42.05B 42.05B

69,400,922,370.42715
69,400,922,370.42715 69,400,922,370.42715

Oink praegune turukapitalisatsioon on $ 12.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OINK ringlev varu on 42.05B, mille koguvaru on 69400922370.42715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.14K.

Oink (OINK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oink ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.60%
30 päeva$ 0+18.62%
60 päeva$ 0+6.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Oink (OINK)

Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Oink (OINK) allikas

Ametlik veebisait

Oink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oink (OINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oink (OINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oink hinna ennustust kohe!

OINK kohalike valuutade suhtes

Oink (OINK) tokenoomika

Oink (OINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oink (OINK) kohta

Kui palju on Oink (OINK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OINK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OINK/USD hind?
Praegune hind OINK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oink turukapitalisatsioon?
OINK turukapitalisatsioon on $ 12.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OINK ringlev varu?
OINK ringlev varu on 42.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OINK (ATH) hind?
OINK saavutab ATH hinna summas 0.00001884 USD.
Mis oli kõigi aegade OINK madalaim (ATL) hind?
OINK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OINK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OINK kauplemismaht on -- USD.
Kas OINK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OINK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:14:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.