Mis on Oink (OINK)

Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.

Oink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oink (OINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oink (OINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Oink (OINK) tokenoomika

Oink (OINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oink (OINK) kohta Kui palju on Oink (OINK) tänapäeval väärt? Reaalajas OINK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OINK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OINK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oink turukapitalisatsioon? OINK turukapitalisatsioon on $ 12.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OINK ringlev varu? OINK ringlev varu on 42.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OINK (ATH) hind? OINK saavutab ATH hinna summas 0.00001884 USD . Mis oli kõigi aegade OINK madalaim (ATL) hind? OINK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OINK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OINK kauplemismaht on -- USD . Kas OINK sel aastal kõrgemale ka suundub? OINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OINK hinna ennustust

