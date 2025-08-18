Mis on Obyte (GBYTE)

Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Obyte (GBYTE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Obyte hinna ennustus (USD)

Kui palju on Obyte (GBYTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obyte (GBYTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obyte nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Obyte hinna ennustust kohe!

GBYTE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Obyte (GBYTE) tokenoomika

Obyte (GBYTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBYTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Obyte (GBYTE) kohta Kui palju on Obyte (GBYTE) tänapäeval väärt? Reaalajas GBYTE hind USD on 2.48 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GBYTE/USD hind? $ 2.48 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GBYTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Obyte turukapitalisatsioon? GBYTE turukapitalisatsioon on $ 2.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GBYTE ringlev varu? GBYTE ringlev varu on 895.25K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBYTE (ATH) hind? GBYTE saavutab ATH hinna summas 1,185.39 USD . Mis oli kõigi aegade GBYTE madalaim (ATL) hind? GBYTE nägi ATL hinda summas 0.838196 USD . Milline on GBYTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GBYTE kauplemismaht on -- USD . Kas GBYTE sel aastal kõrgemale ka suundub? GBYTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBYTE hinna ennustust

Obyte (GBYTE) Olulised valdkonna uudised