Obyte (GBYTE) reaalajas hind on $2.48. Viimase 24 tunni jooksul GBYTE kaubeldud madalaim $ 2.44 ja kõrgeim $ 2.72 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBYTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,185.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.838196.
Lüliajalise tootluse osas on GBYTE muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -3.64% 24 tunni vältel -14.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Obyte praegune turukapitalisatsioon on $ 2.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GBYTE ringlev varu on 895.25K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.48M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Obyte ja USD hinnamuutus $ -0.093927516111817.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Obyte ja USD hinnamuutus $ -1.0385089280.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Obyte ja USD hinnamuutus $ -1.1616183600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Obyte ja USD hinnamuutus $ -2.9978017261595116.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.093927516111817
|-3.64%
|30 päeva
|$ -1.0385089280
|-41.87%
|60 päeva
|$ -1.1616183600
|-46.83%
|90 päeva
|$ -2.9978017261595116
|-54.72%
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
