Obyte (GBYTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Obyte (GBYTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Obyte (GBYTE) teave Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Ametlik veebisait: https://obyte.org/ Valge raamat: https://obyte.org/Byteball.pdf Ostke GBYTE kohe!

Obyte (GBYTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Obyte (GBYTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 895.25K $ 895.25K $ 895.25K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Praegune hind: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Lisateave Obyte (GBYTE) hinna kohta

Obyte (GBYTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Obyte (GBYTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GBYTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GBYTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GBYTE tokeni tokenoomikat, avastage GBYTE tokeni reaalajas hinda!

GBYTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GBYTE võiks suunduda? Meie GBYTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GBYTE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!