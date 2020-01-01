nomnom (NOMNOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi nomnom (NOMNOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

nomnom (NOMNOM) teave nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu! Ametlik veebisait: https://www.nomnomsol.com/ Ostke NOMNOM kohe!

nomnom (NOMNOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage nomnom (NOMNOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Koguvaru: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ringlev varu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.090125 $ 0.090125 $ 0.090125 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00227636 $ 0.00227636 $ 0.00227636 Lisateave nomnom (NOMNOM) hinna kohta

nomnom (NOMNOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud nomnom (NOMNOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOMNOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOMNOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOMNOM tokeni tokenoomikat, avastage NOMNOM tokeni reaalajas hinda!

NOMNOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOMNOM võiks suunduda? Meie NOMNOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOMNOM tokeni hinna ennustust kohe!

