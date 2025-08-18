Rohkem infot NOMNOM

NOMNOM Hinnainfo

NOMNOM Ametlik veebisait

NOMNOM Tokenoomika

NOMNOM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

nomnom logo

nomnom hind (NOMNOM)

Loendis mitteolevad

1 NOMNOM/USD reaalajas hind:

$0.00233655
$0.00233655$0.00233655
-9.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
nomnom (NOMNOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:51:02 (UTC+8)

nomnom (NOMNOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00233322
$ 0.00233322$ 0.00233322
24 h madal
$ 0.00264916
$ 0.00264916$ 0.00264916
24 h kõrge

$ 0.00233322
$ 0.00233322$ 0.00233322

$ 0.00264916
$ 0.00264916$ 0.00264916

$ 0.090125
$ 0.090125$ 0.090125

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-9.73%

-8.02%

-8.02%

nomnom (NOMNOM) reaalajas hind on $0.00233655. Viimase 24 tunni jooksul NOMNOM kaubeldud madalaim $ 0.00233322 ja kõrgeim $ 0.00264916 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOMNOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.090125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOMNOM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -9.73% 24 tunni vältel -8.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nomnom (NOMNOM) – turuteave

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

999.60M
999.60M 999.60M

999,601,621.490368
999,601,621.490368 999,601,621.490368

nomnom praegune turukapitalisatsioon on $ 2.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOMNOM ringlev varu on 999.60M, mille koguvaru on 999601621.490368. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.34M.

nomnom (NOMNOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse nomnom ja USD hinnamuutus $ -0.000251959756896562.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse nomnom ja USD hinnamuutus $ -0.0008289696.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse nomnom ja USD hinnamuutus $ -0.0004776160.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse nomnom ja USD hinnamuutus $ +0.001164981090590316.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000251959756896562-9.73%
30 päeva$ -0.0008289696-35.47%
60 päeva$ -0.0004776160-20.44%
90 päeva$ +0.001164981090590316+99.44%

Mis on nomnom (NOMNOM)

nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse nomnom (NOMNOM) allikas

Ametlik veebisait

nomnom hinna ennustus (USD)

Kui palju on nomnom (NOMNOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nomnom (NOMNOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nomnom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nomnom hinna ennustust kohe!

NOMNOM kohalike valuutade suhtes

nomnom (NOMNOM) tokenoomika

nomnom (NOMNOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMNOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nomnom (NOMNOM) kohta

Kui palju on nomnom (NOMNOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOMNOM hind USD on 0.00233655 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOMNOM/USD hind?
Praegune hind NOMNOM/USD on $ 0.00233655. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nomnom turukapitalisatsioon?
NOMNOM turukapitalisatsioon on $ 2.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOMNOM ringlev varu?
NOMNOM ringlev varu on 999.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOMNOM (ATH) hind?
NOMNOM saavutab ATH hinna summas 0.090125 USD.
Mis oli kõigi aegade NOMNOM madalaim (ATL) hind?
NOMNOM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOMNOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOMNOM kauplemismaht on -- USD.
Kas NOMNOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOMNOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOMNOM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:51:02 (UTC+8)

nomnom (NOMNOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.