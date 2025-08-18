Mis on nick (NICK)

Üksuse nick (NICK) allikas Ametlik veebisait

nick hinna ennustus (USD)

Kui palju on nick (NICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nick (NICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NICK kohalike valuutade suhtes

nick (NICK) tokenoomika

nick (NICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nick (NICK) kohta Kui palju on nick (NICK) tänapäeval väärt? Reaalajas NICK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NICK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NICK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on nick turukapitalisatsioon? NICK turukapitalisatsioon on $ 171.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NICK ringlev varu? NICK ringlev varu on 999.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NICK (ATH) hind? NICK saavutab ATH hinna summas 0.00201687 USD . Mis oli kõigi aegade NICK madalaim (ATL) hind? NICK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NICK kauplemismaht on -- USD . Kas NICK sel aastal kõrgemale ka suundub? NICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NICK hinna ennustust

