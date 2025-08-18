Rohkem infot NEWERA

NEWERA hind (NEWERA)

1 NEWERA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.40%1D
NEWERA (NEWERA) reaalajas hinnagraafik
NEWERA (NEWERA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001166
$ 0.00001166$ 0.00001166
24 h madal
$ 0.00001256
$ 0.00001256$ 0.00001256
24 h kõrge

$ 0.00001166
$ 0.00001166$ 0.00001166

$ 0.00001256
$ 0.00001256$ 0.00001256

$ 0.00192322
$ 0.00192322$ 0.00192322

$ 0.0000075
$ 0.0000075$ 0.0000075

--

-6.47%

+2.17%

+2.17%

NEWERA (NEWERA) reaalajas hind on $0.00001172. Viimase 24 tunni jooksul NEWERA kaubeldud madalaim $ 0.00001166 ja kõrgeim $ 0.00001256 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEWERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00192322 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000075.

Lüliajalise tootluse osas on NEWERA muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.47% 24 tunni vältel +2.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEWERA (NEWERA) – turuteave

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

--
----

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

997.73M
997.73M 997.73M

997,733,686.192387
997,733,686.192387 997,733,686.192387

NEWERA praegune turukapitalisatsioon on $ 11.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEWERA ringlev varu on 997.73M, mille koguvaru on 997733686.192387. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.69K.

NEWERA (NEWERA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NEWERA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NEWERA ja USD hinnamuutus $ -0.0000003729.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NEWERA ja USD hinnamuutus $ +0.0000013105.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NEWERA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.47%
30 päeva$ -0.0000003729-3.18%
60 päeva$ +0.0000013105+11.18%
90 päeva$ 0--

Mis on NEWERA (NEWERA)

NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.

Üksuse NEWERA (NEWERA) allikas

Ametlik veebisait

NEWERA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEWERA (NEWERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEWERA (NEWERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEWERA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEWERA hinna ennustust kohe!

NEWERA kohalike valuutade suhtes

NEWERA (NEWERA) tokenoomika

NEWERA (NEWERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEWERA (NEWERA) kohta

Kui palju on NEWERA (NEWERA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEWERA hind USD on 0.00001172 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEWERA/USD hind?
Praegune hind NEWERA/USD on $ 0.00001172. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEWERA turukapitalisatsioon?
NEWERA turukapitalisatsioon on $ 11.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEWERA ringlev varu?
NEWERA ringlev varu on 997.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWERA (ATH) hind?
NEWERA saavutab ATH hinna summas 0.00192322 USD.
Mis oli kõigi aegade NEWERA madalaim (ATL) hind?
NEWERA nägi ATL hinda summas 0.0000075 USD.
Milline on NEWERA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEWERA kauplemismaht on -- USD.
Kas NEWERA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEWERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEWERA hinna ennustust.
NEWERA (NEWERA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

