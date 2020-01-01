NEWERA (NEWERA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEWERA (NEWERA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEWERA (NEWERA) teave NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Ametlik veebisait: https://neweraonsol.xyz/ Ostke NEWERA kohe!

NEWERA (NEWERA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEWERA (NEWERA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.61K $ 11.61K $ 11.61K Koguvaru: $ 997.73M $ 997.73M $ 997.73M Ringlev varu: $ 997.73M $ 997.73M $ 997.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.61K $ 11.61K $ 11.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NEWERA (NEWERA) hinna kohta

NEWERA (NEWERA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEWERA (NEWERA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEWERA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEWERA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEWERA tokeni tokenoomikat, avastage NEWERA tokeni reaalajas hinda!

NEWERA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEWERA võiks suunduda? Meie NEWERA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEWERA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!