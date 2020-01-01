Neroboss (NEROBOSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neroboss (NEROBOSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neroboss (NEROBOSS) teave Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members. Ametlik veebisait: https://neroboss.ai Valge raamat: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cdn.neroboss.ai/neroboss_whitepaper.pdf Ostke NEROBOSS kohe!

Neroboss (NEROBOSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neroboss (NEROBOSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.63K $ 43.63K $ 43.63K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.63K $ 43.63K $ 43.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01621925 $ 0.01621925 $ 0.01621925 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004149 $ 0.00004149 $ 0.00004149 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Neroboss (NEROBOSS) hinna kohta

Neroboss (NEROBOSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neroboss (NEROBOSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEROBOSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEROBOSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEROBOSS tokeni tokenoomikat, avastage NEROBOSS tokeni reaalajas hinda!

NEROBOSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEROBOSS võiks suunduda? Meie NEROBOSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEROBOSS tokeni hinna ennustust kohe!

