Mis on Nash (NEX)

Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nash (NEX) allikas Ametlik veebisait

Nash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nash (NEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nash (NEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nash hinna ennustust kohe!

NEX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nash (NEX) tokenoomika

Nash (NEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nash (NEX) kohta Kui palju on Nash (NEX) tänapäeval väärt? Reaalajas NEX hind USD on 0.159756 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEX/USD hind? $ 0.159756 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nash turukapitalisatsioon? NEX turukapitalisatsioon on $ 6.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEX ringlev varu? NEX ringlev varu on 43.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEX (ATH) hind? NEX saavutab ATH hinna summas 3.31 USD . Mis oli kõigi aegade NEX madalaim (ATL) hind? NEX nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on NEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEX kauplemismaht on -- USD . Kas NEX sel aastal kõrgemale ka suundub? NEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEX hinna ennustust

Nash (NEX) Olulised valdkonna uudised