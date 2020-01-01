Nash (NEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nash (NEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nash (NEX) teave Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Ametlik veebisait: https://nash.io/en/ Ostke NEX kohe!

Nash (NEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nash (NEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 43.61M $ 43.61M $ 43.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.160924 $ 0.160924 $ 0.160924 Lisateave Nash (NEX) hinna kohta

Nash (NEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nash (NEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEX tokeni tokenoomikat, avastage NEX tokeni reaalajas hinda!

